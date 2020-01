Banco Africano de Desenvolvimento e governo britânico financiam infra - estruturas

“A questão do risco na África é exagerada. O risco de prejuízo é menor do que na América Latina. No entanto, os fundos não estão a ser canalizados para a África. Há oito bilhões de dólares em activos sob gestão em Londres, mas apenas 1% é investido na África”, lamentou, durante a primeira Cimeira de Investimento Reino Unido-África.

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento instou os investidores britânicos a olharem para a África, onde o Reino Unido pretende aumentar os interesses económicos.

Segundo o Governo britânico, foram assinados contratos entre empresas britânicas e parceiros africanos durante a cimeira no valor de mais de 6,5 mil milhões de libras (7,6 mil milhões de euros) em sectores como infra-estruturas, energia, retalho e tecnologia.

O Governo anunciou mais de 1,5 mil milhões de libras (1,8 mil milhões de euros) em projectos e programas de cooperação que poderão criar centenas de milhares de empregos e mobilizar mais de 2,4 mil milhões de libras (2,8 mil milhões de euros) de investimento privado adicional para o continente.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse hoje no discurso de abertura que quer tornar o Reino Unido o “parceiro de investimento favorito” dos países africanos e urgiu os líderes presentes a aproveitarem as oportunidades oferecidas pelo pós-Brexit.