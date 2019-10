Banca, EDP e sector automóvel português lideram benefícios fiscais

A EDP Produção recebeu um benefício fiscal de 77,5 milhões de euros, o sector automóvel de 232 milhões de euros, e a banca obteve 63 milhões de euros. No global o Estado concedeu benefícios fiscais de 2,4 mil milhões de euros em desagravamento de impostos, sobretudo no IRC, de acordo com os cálculos feitos pelo Jornal Económico.

A mesma fonte refere que a EDP Produção foi o contribuinte que recebeu o maior benefício fiscal, em 2018, atingindo um valore de 77,5 milhões de euros.

Em termos de sectores o do automóvel liderou com 232 milhões de euros, enquanto que a banca teve um benefício de 63 milhões de euros, de acordo com a mesma publicação.

No global existiu uma quebra de 2,5 para 2,4 mil milhões de euros na atribuição de benefícios fiscais.