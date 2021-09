Banca concede 266,50 mil milhões Kz para 80 projectos

Os dados foram apresentados, ontem, no briefing bissemanal, referente às actividades realizadas entre 30 de Agosto e 03 de Setembro, pelo secretário de Estado para o Planeamento.

Milton Reis disse que, no período citado, foram aprovados mais nove novos projectos, avaliados em 6,7 mil milhões Kz.

Os mesmos projectos foram recebidos e apoiados pelos bancos Angolano de Investimentos (BAI), com cinco (5), de Fomento Angola (BFA), com três (3) e o Internacional de Crédito (BIC), com um (1), distribuídos nos sectores da Agricultura, com seis (6), Indústria Transformadora, com dois (2) e Pesca Marítima, com um (1).

Quanto à distribuição territorial, os projectos financiados são das províncias do Bengo, com cinco (5), Luanda, com dois (2), Cuanza-Norte e Malanje ambos com um cada.

De acordo com o secretário de Estado, Milton Reis, actualmente, estão em negociação na banca um total de 46 projectos, sendo que o Aviso 10/20, do Banco Nacional de Angola (BNA), surge com 35 e o Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), com 11, respectivamente.