Banca comercial terá novo modelo de governação

Ao falar no ciclo de conferências do BNA - governação corporativa no sector bancário, em alusão ao dia mundial da poupança, que se assinalou ontem (31 de Outubro), sublinhou que o novo modelo consta da revisão da Lei do BNA e um dos temas que visa a revisão tem a ver o modelo de governação, que conta com o apoio e a parceria do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Das mudanças a serem operadas na lei, consta a pretensão de ter um número maior de administradores independentes na estrutura de governação dos bancos comerciais, para dar maior confiança ao regulador, supervisor e a sociedade.

“Queremos uma Lei do Banco Central moderno. Parte daquilo que hoje temos como adesão voluntária nas nossas regras passará a ser de adesão obrigatória. O que ainda é uma opção para alguns, passará a ser uma obrigação nos termos da regulamentação que pretendemos publicar em 2020”, sublinhou.

José de Lima Massano reiterou a intenção de aumentar a taxa de bancarização dos actuais 30% para 50 % até 2022.

Para esta meta, será necessário continuar a melhorar as acções, promovendo a educação financeira, tendo em conta o papel do Banco Central enquanto regulador, para garantia aos cidadãos.

O governador entende que só com uma governação capaz de atender as orientações do regulador, as exigências e as aspirações dos accionistas encontram espaço para fazer o sistema financeiro.

Por seu turno, o presidente do Centro de Corporate Governance Angolano (CCGA) Carlos Feijó explicou que “Corporate Governance” são regras, princípios, comportamento que os bancos devem adoptar tendo em conta a protecção dos accionistas, banco e dos clientes.

O académico reconhece a existência de uma grande evolução positiva de 2013 a esta parte em termos de “Corporate Governance” dabanca angolana, sem prejuízo uma reavaliação, um estudo profundo e diagnostico antesda alteração das regras em 2020.