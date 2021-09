Banca aprova 21 novos projectos do PRODESI

A banca comercial aprovou, na última semana, 21 novos projectos do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), informou esta terça-feira, o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João.

Falando no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), o governante sublinhou que os 21 projectos aprovados distribuem-se pelas províncias do Bengo com 16 projectos, Huíla (2), Benguela (1) Malanje (1), e Luanda (1).

Acrescentou que os projectos aprovados fazem parte das carteiras de crédito do Banco BAI, que recebeu 17, Banco BFA 2, Banco VTB 1 e Banco de Crédito do Sul 1.

Desde 2019, os instrumentos e produtos financeiros ao dispor do PRODESI viabilizaram a aprovação de 826 projectos, ascendendo a um valor aproximado de 729,4 mil milhões Kz, com perspectiva de 60 mil postos de trabalho.

Na distribuição sectorial dos projectos aprovados consta a agricultura com 387, comércio e distribuição 205, indústria transformadora 116, pecuária 45, aquicultura 38, pesca marítima 31 e pesca continental 6.