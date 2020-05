BAD pode mediar negociações da divida de países africanos

Segundo a direcção do Instrumento de Apoio Legal Africano (ALSF), para terem sucesso nas negociações com os credores relacionadas com potenciais programas de alívio da dívida, os Governos têm de se equipar com conhecimento suficiente e o necessário léxico para se envolverem num diálogo com os credores.

De acordo com a ALSF a pandemia da COVID-19 obriga os Governos a desenharem novas estratégias, mas apresenta também uma oportunidade para os governos reavaliarem a sua abordagem ao endividamento, melhorar a capacidade de gestão da dívida e desenvolver técnicas para evitar uma crise da dívida.