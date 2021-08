Autoridade da Aviação Civil lança concurso para membros do Conselho de Administração

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que sucedeu o extinto Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC), lançou, recentemente, um concurso público para a selecção de membros do Conselho de Administração da instituição.

Uma nota do organismo explica que o objectivo é recrutar quadros seniores com elevada e reconhecida experiência no sector da aviação civil em Angola ou no exterior do País, de acordo com as funções a desempenhar, com conhecimento do mercado nacional e internacional.

A primazia, segundo o documento, recai para profissionais com formação especializada da aviação civil e de funções de gestão de recursos, cumprindo com os requisitos de candidatura definidos na Lei.

A nota destaca ainda que o processo de candidatura para a selecção dos membros do Conselho de Administração da ANAC será acompanhado por um grupo de trabalho constituído para o efeito, apoiado por entidade internacional de competência reconhecida.

Os candidatos podem doravante submeter as candidaturas para os cargos de Presidente do Conselho de Administração (PCA) da ANAC, administrador executivo para a área de regulação, administrador executivo para a área de operações, administrador executivo para a área de segurança e um administrador executivo para a área financeira.

Recorde-se que a ANAC é a autoridade nacional em matéria de aviação civil e exerce as funções de regulação, supervisão, orientação, controlo, regulamentação, fiscalização, inspecção, certificação, homologação, licenciamento, autorização, auditoria e aplicação de sanções no sector da aviação civil.

Esta é a primeira vez que uma instituição pública lança um concurso para a selecção de membros para o Conselho de Administração.