Aumento da oferta não acompanha a procura em cinco anos

Estudo divulgado na madrugada de hoje revela que as empresas angolanas, em 2018, recrutaram mais licenciados e bacharéis para trabalhar na área tecnológica, com maior domínio de HTML, Java, SQL, Visual Basic e Visual Basic Net.

Do lado da oferta, o Ministério da Energia e Águas, em dois gráficos ilustrativos da evolução, estima que “até 2025 prevê-se um forte crescimento da procura que deverá atingir os 7,2 gigawatt, ou seja, mais de quatro vezes a procura actual, estimando se um crescimento médio anual de 15% até 2017 e de 12,5% entre 2017 e 2025”.

De acordo com o documento, o maior ritmo de crescimento previsto até 2017 está associado, essencialmente, à concretização do Plano de Acção para o período 2013-2017 e ao elevado nível de investimento que estava previsto.

Ainda ao nível da procura, o documento reconhece que “foi considerada a possibilidade de serem

implementadas indústrias intensivas, não previstas até ao momento, com uma potência de até 800 megawatts, bem como a possibilidade de exportação de energia para o mercado da SADC de até 800 megawatts adicionais”.

“O ritmo de electrificação e industrialização do País exigirá o ajuste do calendário de investimentos na proporção da evolução da procura. O consumo referido à produção deverá atingir os 39,1 TWh em 2025 com um forte peso do segmento doméstico (37%) e um importante contributo dos serviços (28%) e da indústria (25%). Angola registará, assim, um forte aumento do consumo, passando de um consumo médio de electricidade de 375 kilowatts/hora por habitante em 2013 para 1.230 kilowatts/ hora por habitantes em 2025”, refere as estimativas do Ministério da Energia e Águas.