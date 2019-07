Atlantico acaba de fechar um acordo de financiamento no valor de 100 milhões USD

O banco Millennium Atlantico acabou de assinar há instantes um acordo de financiamento no valor de 100 milhões USD com o IFC- Internacional Finance Corporation- membro do Banco Mundial, para apoiar as pequenas e médias empresas em Angola.

O acordo foi assinado na sede do banco, na Cidade Financeira, Talatona, pelo director regional da IFC para África e Médio Oriente, Manuel Reyesatana, e Kevin Njiraini, director regional da IFC para África Subsariana e para Nigéria, e Daniel Santos, Presidente da Comissão Executiva do Atlantico, e Éder de Sousa, administrador executivo do Atlantico.

Éder Samuel de Sousa explicou que a linha de financiamento estará disponível a qualquer momento e dará prioridade a empresas ao nível de todo o território nacional que apresentem projectos que visem a substituição das importações.

“Nós vamos privilegiar todos aqueles sectores que vão contribuir para a diversificação da economia. É um financiamento que se destina às pequenas e médias empresas mas todos os sectores, quer ao nível da pequena indústria, quer ao nível da produção serão, naturalmente, beneficiados desde que cumpram com os requisitos exigidos. O financiamento para cada projecto não poderá ser mais de 5 milhões USD”.

O administrador do banco explica ainda que os 100 milhões USD serão repartidos em duas linhas de cada 50 milhões USD. Uma para financiamento de pequenos projectos e outra para o apoio do comércio internacional, ou seja, vão servir de colateral para cartas de crédito, para permitir importar equipamentos e outras matérias-primas para apoiar a produção local.

“A comissão executiva do banco visitou as províncias e os empresários para dizer de viva voz que tem disponíveis estes produtos nos 130 pontos de atendimento do banco. O projecto a ser financiado tem que criar empregos, tem que ser de produção local e concorrer para a substituição das importações”, concluiu Éder de Sousa.