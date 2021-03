Associação Angolana de Microfinanças realiza Assembleia

A Comissão Instaladora da Associação Angolana das Instituições de Microfinanças (AAIM) realiza a Assembleia Constituinte para a sua proclamação, no dia 24 de Março pelas 8 horas, no Hotel Skyna, em Luanda, durante a qual perspectiva-se a realização das eleições e tomada de posse dos Órgãos Administrativos, nomeadamente, a Assembleia Geral e Conselho Fiscal.

O acto de proclamação vai contar com a assinatura de 10 instituições de Microfinanças, a maioria das quais com sede em Luanda.

Para o presidente da referida comissão, Hélder Catombela, o encontro constitui o ponto mais alto do processo de institucionalização da Associação, que passa a ser um espaço que privilegia o debate e troca de experiência entre os vários actores, com o fito de traçar linhas de actuação para a melhoria das práticas e o contributo da indústria de Microfinanças no desenvolvimento do País.

O encontro conta com a presença de distintas entidades, como representantes de órgãos ministeriais, Banco Nacional de Angola, Operadores de Microfinanças, entre outras.

Sobre a Associação Angolana de Microfinanças

A AAIM é uma organização sem fins lucrativos, que pretende, entre outros objectivos, ser interlocutora das instituições de Microfinanças junto das entidades públicas e privadas, assim como a promoção de programas e procedimentos aplicáveis aos produtos da indústria, incluindo o conhecimento, padrões de desempenho financeiro e social capaz de projectar o mercado do microcrédito, como instrumento de fomento do empreendedorismo para a geração de empregos.