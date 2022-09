Ásia positiva. Europa sorri de olhos no verde após BCE

Um dia depois da decisão de subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu em 75 pontos base o maior aumento de sempre as principais praças europeias estão de olhos postos no verde, a recuperar assim de algumas sessões negativas ao longo da semana.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,3%.

Na Ásia a negociação foi positiva, com os principais índices a subirem e quase a anularem as perdas da semana. Isto depois da divulgação de dados da inflação na China, a segunda maior economia mundial, que foi menor que o esperado pelos analistas.

Pela China, o Shangai Composite subiu 0,7%, enquanto no Japão, o Nikkei pulou 0,5% e o Topix somou 0,4%. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 2,6%. Já na Coreia do Sul e em Taiwan as bolsas estiveram encerradas devido a feriados.