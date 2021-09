ASAN diz que apenas 15% dos veículos em circulação têm seguro válido

A Associação de Seguradoras de Angola (ASAN) estima que apenas 15% dos mais de 2 milhões de veículos em circulação, a nível do País, tenham seguro válido, número correspondendo a cerca de 350 000 automóveis (entre particulares e veículos seguros em regime de frotas automóvel).

A informação foi prestada, recentemente, ao Mercado, pelo vice-presidente da ASAN, Paulo Bracons, argumentando que se trata de uma estimativa do mercado projectada a partir das carteiras dos associados.

“Embora se desconheçam, oficialmente, o número de veículos em circulação em Angola, estimamos que oscilem entre os 2,2 e os 2,3 milhões de viaturas”, aponta o responsável da ASAN.

Por outro lado, Paulo Bracons acredita plenamente que o ramo automóvel pode ser uma mola impulsionadora para o aumento da taxa de penetração dos seguros na economia, fixada em menos de 1%.

Mas para tal, como diz, as companhias têm de incentivar, cada vez mais, a comercialização do Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel (SORCA, apostando na criação e desenvolvimento de redes de agentes, nas vestes de verdadeiros dinamizadores do seguro automóvel, uma vez que no País estes elementos são ainda incipientes e pouco desenvolvidos.

“Se promovermos mais o seguro automóvel, a par dos seguros de acidentes de trabalho e o seguro de multirriscos, certamente que chegaremos aos níveis de penetração de seguros de outros países africanos (taxas de penetração de 3% e superiores)”, disse.

Por último, Paulo Bracons sugere que se associe a obrigatoriedade do Imposto sobre Veículos Motorizados (IVM) à existência e apresentação de um seguro automóvel válido, por forma a aumentar a massa segurável e recuperar o decréscimo do ramo nos últimos anos.

Poder fiscalizador Paulo Bracons sublinhou ainda que as autoridades têm que exercer o seu papel de fiscalização em relação ao Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel, que é obrigatório por lei, como aconteceu recentemente aquando das comemorações do Dia dos Seguros, na qual foram feitas operações stop, na qual a Polícia Nacional e os inspectores da ARSEG solicitaram a apresentação pelo condutor do seguro automóvel.

Para o vice-presidente da ASAN, o seguro automóvel ainda não tem a importância que deveria merecer no mercado segurador nacional.

“O ramo deveria ter uma grande importância na carteira das seguradoras, pois trata-se de um seguro obrigatório e é onde a mitigação e a dispersão de risco mais se pode e deve fazer sentir, na medida em que se trata de um risco muito capilar, ou seja, de grande dispersão de risco”, disse.

De acordo com a ASAN, o ramo automóvel entre 2019 e 2020 decresceu em volume de negócio, tendo passado de 22,9 mil milhões Kz de prémios processados em 2019 para 20,8 mil milhões Kz em 2020, o que representa um decréscimo de 9,3%.

Com efeito, como revela, o peso perdido no volume de negócios do sector segurador entre 2019 e 2020 foi substancial, passando de 12,68%, onde era o segundo ramo com mais peso, para 9,20 (8,8%), segundo dados recentemente divulgado pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), onde passou a ser o quinto ramo em volume de negócios.

Relação ASAN e FGA Paulo Bracons salientou igualmente que a relação existente entre a ASAN e o Fundo de Garantia Automóvel (FGA) - que garante o ressarcimento dos sinistrados em situações da ausência do automóvel -é meramente institucional.

“A ASAN tem uma relação institucional com a ARSEG, que gere o FGA”, garantiu.

Recorde-se que o FGA pagou indemnizações de cerca de 39,7 milhões Kz nos últimos seis anos, de acordo ARSEG, sendo que em 2020 o FGA indemnizou sinistrados no valor 7,4 milhões Kz.

Vale também salientar que as receitas do FGA resultam de contribuições de cada seguradora, resultante da aplicação da taxa de 5% sobre os prémios simples (líquidos de adicionais) de seguro directo do ramo Automóvel (cascos, roubo, quebra de vidro e responsabilidade civil) processados no trimestre anterior, líquido de estornos e anulações.

Advém ainda dos reembolsos, das aplicações financeiras dotações do Orçamento Geral do Estado, 20% das multas aplicadas no âmbito do SORCA, além de doações.