As seguradoras podem enfrentar mil milhões USD em danos causados ​​pelo furacão Ida em plataformas offshore

A estimativa não inclui perdas com interrupção da produção e pode ser revisada com o tempo, disse um porta-voz da CoreLogic.

O volume de petróleo fechado pelo furacão no Golfo do México subiu para 1,7 milhões de barris por dia de produção offshore, mais 240 mil barris em relação à quarta-feira, disse o Bureau de Segurança e Fiscalização Ambiental.

"Ida teve um impacto significativo nas operações da refinaria da Louisiana e na produção do Golfo do México, causando uma interrupção histórica da cadeia de suprimentos do petróleo nos Estados Unidos", de acordo com a consultoria de recursos naturais Wood Mackenzie.

"Interrupções de serviços públicos causadas por falta de energia, serviços de dados móveis e água podem fazer com que Ida se torne um evento de longo prazo quando se trata de relatórios de sinistros e pagamentos", disse a consultoria.