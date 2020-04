A Nigéria solicitou um total de 6,9 mil milhões USD as instituições multilaterais para combater o impacto do novo coronavírus. Informou hoje a ministra das Finanças em Abuja, capital nigeriana.

Na última semana, informações davam conta que Ministério das Finanças da Nigéria recebeu cerca de 30 mil milhões de nairas (60 milhões EUROS) dos seus multimilionários, preterindo assim quaisquer apoios externos para combater a pandemia do novo coronavírus.

Zainab Ahmed, mencionou em entrevista colectiva, que o seu país solicitou 3,4 mil milhões ao FMI (Fundo Monetário Internacional); 2,5 mil milhões USD ao BM (Banco Mundial) e mil milhão ao BAD (Banco Africano de Desenvolvimento).

A titular das finanças, aludiu que o seu País é um dos vários países africanos que buscam a suspensão das obrigações do serviço da dívida para 2020 e 2021 de credores multilaterais.

A ministra realçou também que o apoio do FMI não esta vinculado a um programa formal e não vira com condições associadas, uma vez que são contribuições do seu País enquanto membro da instituição, referiu em entrevista.

O FMI tem disponível 50 mil milhões de USD para financiamento de emergência em cerca de 80 países, dos quais, 20 países africanos têm as solicitações em curso.

Nesta senda, o Banco Mundial está a mobilizar assistência rápida de 14 mil milhões USD para fortalecer os instrumentos de resposta dos países em desenvolvimento que estão a enfrentar a pandemia da COVID-19, de modo acelerar a velocidade da recuperação deste mal que enferma o mundo.