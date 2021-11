ARSEG revoga licença da seguradora Master Seguros

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) comunicou, nesta quinta-feira, 04, a revogação da licença da seguradora Master Seguros ocorrida por despacho n.º 5133/21 de 26 de Outubro, publicado em Diário da República IIª Série n.º 143.

De acordo com o regulador, a revogação teve como fundamento a inobservância de condições - designadamente a inexistência de garantias financeiras - para o exercício da actividade seguradora.

Foi igualmente apontada a indisponibilidade dos accionistas para a injecção de recursos financeiros necessários à manutenção dos requisitos mínimos de solvabilidade, bem como a observação de reiteradas infracções à legislação do mercado segurador.

Em consequência da revogação, a ARSEG diz que a sociedade entra imediatamente em liquidação, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 39.º da Lei Geral da Actividade Seguradora, “cabendo ao regulador a tomada de medidas cabíveis para que a seguradora seja liquidada, nos termos do artigo 325.º e seguintes da Lei n.º 14/21 de 19 de Maio, Lei do Regime Jurídico das Instituições Financeiras”.

Assim sendo, ao abrigo das competências conferidas à ARSEG foi nomeada a Comissão Liquidatária para condução do processo de liquidação da Master Seguros, lê-se no comunicado.

Compete à Comissão coordenar o processo de transferência das carteiras activas, bem como o tratamento dos processos de sinistro e indemnizações junto dos tomadores e beneficiários.

Refira-se que em Fevereiro a ARSEG havia aplicado a medida sancionatória de suspensão de autorização para a subscrição de novos riscos à Master Seguros por um período de 180 dias, cujo prazo terminou em Agosto último.