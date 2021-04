ARSEG quer maior independência na regulação

A recente aprovação, em Conselho de Ministros, da Lei das Entidades Administrativas Independentes deverá dotar a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) de maiores poderes e consequentemente de maior independência nas suas atribuições, conforme precisou o PCA da instituição em ‘Conversas com Rumo’.

Elmer Serrão lembrou, na quinta edição do evento realizado pela Media Rumo, esta semana, em Luanda, que, o quadro legal vigente não condiciona a actuação do regulador, talvez sim, aclara, condicione um desempenho mais autónomo.

“No actual panorama temos alguma margem de actuação e há, entretanto, uma superintendência do poder político que não podemos ignorar que influencia em determinadas matérias, sobretudo no sector segurador em que determinados actos ainda têm de ser autorizados pela ministra das Finanças, por exemplo, assim como determinada regulação”, disse.

Adiciona que este quadro não impede a ARSEG de fazer o seu trabalho dentro das margens definidas por lei. Elmer Serrão destaca ainda que após a aprovação do diploma pela Assembleia Nacional seguir-se-á um processo de adaptação dos estatutos orgânicos das Entidades Administrativas Independentes ao novo figurino regulatório.

“É ali onde vão ser consagrados todos os critérios de independência e de autonomia que a ARSEG persegue, que é condição ‘sine qua no’ para uma actuação mais eficiente do regulador”, afirma. Com efeito, segundo o supervisor dos seguros e fundo de pensões, perspectiva-se, no curto prazo, que esse grau de independência seja muito maior do que é actualmente em função da aprovação da lei.

“A actividade seguradora tem ciclo económico diferente, pois envolve a gestão de fundos alheios e, portanto, carece de um enquadramento regulamentar muito mais apertado e independente”, assevera.

Em termos de governance nas empresas de seguros, o keynote speaker, que respondia às questões dos presentes e internautas, que acompanhavam o evento em directo pelas redes socais, notou ser aquela que resulta da Lei de Base das Instituições financeiras, da Lei das Sociedades Comerciais e também da Lei da Actividade Seguradora, embora com menor peso.

À questão sobre a saturação do mercado, que alegadamente não comporta a entrada de novos players, Elmer Serrão respondeu dizendo que não há nenhuma base científica, nesta altura, que sustente a tese e lembrou que o mercado de seguros já chegou a contar com 36 companhias numa determinada altura.

Referindo-se aos Fundo de Pensões, Elmer Serrão pontualizou que em 2020 foi criado um grupo de trabalho que integrou a ARSEG, ASAN e a AGT e houve consensos e alguns progressos sobre a concessão de incentivos fiscais ou um tratamento fiscal mais favorável ao sector e provavelmente ao ramo Vida, que vão constar no futuro Código de Benefícios fiscais.

Ango Re passa para o IGAPE

Notou também que a Ango Re deixou de ser um tema da ARSEG, pois chegou-se à conclusão de que o regulador não era o organismo adequado para a promoção da constituição da resseguradora nacional, não tendo, portanto, competências do ponto de vista legal.

“A criação de uma empresa de capitais púbico deve ser feita pelos organismos públicos competentes, nomeadamente o IGAPE - Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado - a quem cabe avaliar a pertinência e a viabilidade do projecto e promover junto do Executivo a criação ou não de uma resseguradora com capitais público”, disse observando que a iniciativa privada pode participar do projecto desde que queira e esteja organizada para o efeito.

“Não há, na nossa legislação, absolutamente nada que impeça o facto. Há somente omissões que podem ser perfeitamente debeladas em termos jurídicos, designadamente a fixação de um capital social mínimo ou algumas regras prudenciais, uma vez que a nossa lei dá apenas cobertura para as seguradoras, ao contrário das resseguradoras”, completa.

O convidado do ‘Conversas com Rumo’ salientou que foi feito um estudo e produzido um memorando que serviu de base para o processo de criação da Ango Re para o IGAPE, entidade que nessa altura deverá avaliar a perspectiva económica e financeira e a viabilidade do projecto e propor ao Estado se deve ou não intervir e avançar com o projecto.

Sobre o resseguro, o responsável da ARSEG assinalou que não é o vilão que muitas das vezes se pinta, fazendo parte da estrutura do negócio e estando regulamentado em decreto.

“Propusemos e fizemos algumas inovações na questão de uma retenção mínima local nalguns ramos que hoje temos alguma segurança e a certeza que internamente conseguimos dar resposta”, disse. Para Elmer Serrão, este é o caminho a seguir que vai continuar mesmo com a existência de uma resseguradora nacional.

A evolução da taxa de sinistralidade preocupa o regulador, que já pensou na redefinição de prioridades em relação à matéria regulamentar, segundo o número um da ARSEG, uma vez que o aumento da sinistralidade é também acompanhado com o incremento de reclamações dos segurados.

Neste caso, cita, questiona-se o tratamento que as seguradoras dão aos seus clientes, razão pela qual, como diz, no curto médio-prazo será abordada a questão da revisão do contrato de seguros, por forma a conferir maior protecção aos tomadores de seguros de uma forma geral, a fim de se mitigar as reclamações.

No seu entender, as seguradoras têm um papel importante na sensibilização e na educação em termos de gestão de risco e também na sensibilização da prevenção rodoviária e de sinistros.