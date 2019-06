ARSEG prepara divulgação de dados sobre o sector segurador

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) deverá divulgar os dados referentes à actividade seguradora e de fundo de pensões dentro dos próximos dois meses refere o administrador da instituição Jesus Teixeira.

Falando em exclusivo ao Mercado, o responsável garantiu estar a instituição que dirige a trabalhar no apuramento dos dados fornecidos pelas diferentes companhias sobre actividade desenvolvida no exercício económico de 2018 para a sua divulgação.

Contudo, a julgar pelos últimos números do sector tornados público no passado pela própria ARSEG, referente ao desempenho do sector em 2017, tudo indica que a ENSA Seguros se vai manter na liderança do mercado, tal como nos últimos anos devido a diversos factores.

Um deles, por exemplo, tem ver com o facto de ser a única seguradora do mercado com capitais públicos e de ser privilegiada nos contractos com instituições públicas e do Estado.

Com 38% da quota de mercado, a ENSA vem diminuindo a sua posição no mercado, muito devido à situação económica do País, marcado pela diminuição da massa segurável e pela depreciação da moeda nacional, facto transversal a todo o sector.

