ARSEG participa na 18ª assembleia geral e xxv conferência da ASEL

Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) participa da 18ª Assembleia Geral e XXV Conferência da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL), que será realizada via Teams meetings.

O presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Elmer Serrão, fará o discurso de abertura do evento na qualidade de presidente do Conselho Directivo deste Órgão, eleito no dia 07 de Outubro de 2020, aquando da 17.ª Assembleia.

A XXV Conferência da ASEL, abordará temas como “O novo marco regulatório do mercado de seguros brasileiro” e “Os Seguros e Previdência no Open Finance Brasileiro”.

Dentre as várias actividades programadas, serão igualmente apresentados o boletim do sector segurador e de fundos de pensões da ASEL; o estudo sobre seguro de responsabilidade civil automóvel nas jurisdições da ASEL; o levantamento dos principais seguros obrigatórios vigentes nas jurisdições da ASEL, estratégias de formação financeira em seguros e fundos de pensões nas jurisdições da ASEL.