ARSEG multa seguradoras em maisde 10 milhões de KZ

Trata-se, das companhias Aliança Seguros, Bowns Seguros, ENSA Seguros, Glinn Seguros, Global Seguros, Master Seguros, Mundial Seguros, Protteja Seguros, Sol Seguros, STAS Segurose Triunfal Seguros, que se arriscavam a multas de 150 mil a 150 milhões Kz.

O Chairman da Master Seguros confirmou ao Mercado a aplicação da sanção avaliada em maisde 10 milhões Kz pelo incumprimento da entrega do Relatório e Contas relativo a 2018.

Eugénio Pedro frisou que é justa a decisão do órgão regulador dos seguros e fundos de pensõesface à violação dos termos do artigo 37º, da Lei nº 1/00, de 03 de Fevereiro da Lei Geral daActividade Seguradora, que regula o sector no País.