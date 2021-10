ARSEG diz que seguradoras devem criar produtos inovadores adaptados às necessidades dos consumidores

Elmer Serrão, que falou ontem em Luanda na abertura da 18.ª Assembleia Geral e XXV Conferência da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL), que decorreu por videoconferência destacou que as companhias têm de diversificar os seus canais de distribuição, investindo em activos seguros e salvaguardando sempre os seus níveis de solvência.

Na qualidade de presidente do Conselho Directivo daquele órgão, Elmer Serrão sublinhou que o boletim do sector segurador, que foi revisto na sua estrutura, será um instrumento importantíssimo para aferir o nível de desenvolvimento de cada um dos mercados dos países membros da ASEL.

Nota que o trabalho desenvolvido sobre o Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel (SORCA), nas jurisdições da ASEL, servirá para melhorar e actualizar os moldes do seguro nos países membros da organização, possibilitando a adopção de boas práticas e a troca de experiências entre os membros.

O número um do órgão regulador dos seguros e fundos de pensões sustentou que o levantamento feito sobre os seguros obrigatórios em todos os países membros vai ajudar a perceber o rácio da sua obrigatoriedade, bem como a ponderar a adopção de novos seguros obrigatórios.

“Com a profunda crise financeira que o mundo atravessa, é imperativo levar ao conhecimento da população a importância dos produtos e serviços comercializados pelas empresas de seguros, de modo a mitigar os possíveis riscos envolvidos nas referidas transacções”, disse.

Elmer serrão precisou igualmente que a propagação do novo coronavírus forçou muitos países a decretarem o estado de emergência ou a situação de calamidade para evitar a propagação dos contágios, tendo levado inúmeras instituições a desenvolverem as suas actividades em teletrabalho.

Com este modelo de trabalho, avança, os riscos cibernéticos têm sido uma realidade tanto para os reguladores, como para os operadores dos mercados de seguros e fundos de pensões.

É neste quadro, conforme aponta, que se torna premente que todos os países membros da ASEL criem políticas que sirvam como instrumentos para a protecção de dados, quer sejam dos reguladores, como dos regulados.

“Apesar da forte crise que o mundo atravessa, Elmer Serrão sustentou que o mercado angolano de seguros e fundos de pensões tem mostrado alguma resiliência. Adiciona que como resultado das acções inspectivas, a ARSEG tem vindo a adoptar um conjunto de medidas visando o cumprimento escrupuloso da legislação em vigor em Angola.

“Neste particular, destacamos as medidas enérgicas relacionadas com a situação prudencial das empresas supervisionadas, medidas que culminaram com a revogação de licenças e a suspensão de autorizações para subscrição de novas apólices de seguros de algumas entidades”, lembra.

O evento termina hoje, quarta-feira, e um dos destaques tem que ver com a aprovação de importantes temas da vida da ASEL.