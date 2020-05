ARC aprovou operação de concentração de empresas

A medida tem como objectivo adquirir 20% do capital social e direitos de voto do Banco VTBÁfrica, pela Rostang.

De acordo com o Ministério das Finanças após terem sido apreciados todos os aspectos relevantes, do ponto de vista da análise jus concorrencial, o Conselho de Administração da ARC, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do artigo 18.º do Decreto Presidencial n.º 313/18, de 21 de Dezembro, que aprova o seu Estatuto Orgânico, deliberou, por unanimidade, não se opor à operação em causa, uma vez ter concluído que, nos mercados relevantes identificados, esta concentração não é susceptível de criar entraves à concorrência.