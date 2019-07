Aramco quer relançar o maior IPO de sempre

A Arábia Saudita estará a retomar os preparativos para uma oferta pública inicial (IPO na sigla inglesa) da gigante petrolífera Aramco, noticia a “Bloomberg” esta terça-feira.

A Aramco é considerada a empresa mais lucrativa do mundo e teve recentemente conversações com um grupo de bancos de investimento para discutir a oferta, segundo fontes próximas do processo.

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman quer colocar a Aramco na bolsa de Nova Iorque, no entanto, a agência noticiosa, realça que existem receios sobre a possibilidade de litígios com os norte-americanos. Porém, o IPO poderá mesmo avançar em 2020 ou 2021.

Esta é a segunda tentativa de um IPO, depois da Aramco ter negociado com os bancos durante dois anos. A empresa suspendeu formalmente os planos de um IPO em 2018, tendo decidido comprar uma participação de 61 mil milhões de euros da gigante química saudita Basic Industries.

O projeto de um IPO foi anunciado pela primeira vez em 2016 integrada no “Plano Visão 2030”, para modernizar a economia saudita. O país pretende atingir um recorde de 88 mil milhões de euros, com a venda de uma participação de 5% da Aramco, o que faria deste IPO o maior da história.