Arábia Saudita admite mais cortes na produção de petróleo

“Temos que ver o que está a suceder, em função da erosão ou melhoria na procura, depende de como as coisas evoluem”, disse o príncipe Abdulaziz bin Salman, citado no OilPrice, abrindo a porta a mais negociações no quadro da aliança com a Rússia e outros produtores.

O G20, o grupo dos 20 países mais industrializados do mundo, também anunciou que se junta aos cortes decididos no domingo à noite entre a OPEC+, que integra a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e pela Rússia.

Apesar de ser o maior corte de que há memória, o facto de se limitar a 9,7 milhões de barris por dia, numa altura em que há um excesso de 20 a 25 milhões de barris, não convenceu os mercados, que reagiram em baixa.

Também o facto de a capacidade de armazenamento global estar próxima do limite está a preocupar os investidores, até porque não há sinais de recuperação da procura pela matéria-prima no curto prazo, por causa dos efeitos da pandemia da COVID-19 sobre a economia global, .

Ontem, o presidente norte-americano, Donald Trump, sinalizara no Twiter que a ideia da OPEP era um corte próximo dos 20 milhões de barris por dia - e não os 9,7 milhões acordados.

“O número que a OPEP+ procura cortar é de 20 milhões de barris por dia, não os 10 milhões que estão a ser reportados”, disse Trump.

O petróleo segue em baixa, com o crude a recuar 1,52% para 22,07 USD/barril, e o Brent, que serve de referência às exportações angolanas, recua 0,44% para 31,60 USD/barril.