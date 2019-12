Apresentada nova família de notas de Kwanza

A informação foi avançada pelo Governador do BNA, José de Lima Massano, durante a discussão e aprovação, na generalidade, da Proposta de Lei que autoriza o Banco Central a pôr em circulação uma nova família de notas de kwanza.

José Massano explicou que na nova família do kwanza, denominada “série 2020”, foram incorporadas substratos de polímero (plástico) que as tornarão mais resistentes que as de papel, em circulação.

As novas notas, no valor facial de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10000 kwanzas, denominada “Série 2020”, foram também ilustradas com as maravilhas naturais de Angola.

Na nota de 200 estão as Pedras Negras de Pungo a Ndongo (Malanje), na de 500 a Fenda da Tundavala (Huíla), na de 1.000 a cordilheira do Planalto Central (Huambo), na de 2.000 a Serra da Leba (Huíla), na de 5.000 as ruínas da Catedral de São Salvador do Congo (Zaire) e na de 10.000 as Grutas do Zenzo (Uige).