Apple processada por seguradora

A viúva Julia Ireland Meo abriu um processo contra a Apple alegando que um iPad com defeito teria causado um incêndio no seu apartamento em Nova Jersey, Estados Unidos,, o qual causou a morte do seu marido, Bradley Ireland.

Dessa vez a seguradora da administração do prédio onde o acidente processaram a gigante de Cupertino, como informou ‘The Register’.

Os reclamantes alegam que o iPad de Ireland “era excessivamente perigoso e inseguro para o seu propósito devido a defeitos no seu design ou no seu fabrico”.

Segundo o site de notícias Eco, a Apple é responsável pelos danos porque, supostamente, sabia ou deveria saber que a bateria do iPad era um “mecanismo de ultra risco capaz de causar danos, mesmo quando usado ocasionalmente”.