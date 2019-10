APIEX quer diversificar produtos a exportar

Licínio Contreiras afirmou que a agência pretende fomentar a exportação de produtos como banana, manga, múcua, mel, mármore e granito, sal, vidro e também alguns derivados da indústria de pescas, ao intervir numa sessão de formação em comércio internacional e gestão de exportação.

Com a formação, promovida no âmbito do Projecto de Apoio e Assistência Técnica e Fortalecimento Institucional, financiado com 12 milhões de euros pela União Europeia, pretende-se melhor a capacidade das empresas produtoras e remover os constrangimentos que existem na produção, a fim aumentar a produção e a exportação.

Licínio Vaz Contreiras disse que as exportações dos produtos referidos não excedem 3,0% do Produto Interno Bruto, sendo que 95% do que Angola exporta ainda é constituído por petróleo e gás.