Apesar da incógnita na guerra comercial, Wall Street continua a subir

Esta terça-feira, o industrial Dow Jones sobe 0,53% para 26.037,31 pontos, o S&P ganhou 1,10% para 2.878,38 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,61% para 7.901,332 pontos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no final da reunião do G7, na terça-feira, que acreditava que um acordo com a China estaria para breve. “Penso que eles querem muito um acordo”, sublinhou. No entanto, os avanços e recuos nas negociações entre as duas maiores economias mundiais continua a penalizar o sentimento dos investidores e, de acordo com a Bloomberg, o sucesso das negociações não é um dado adquirido num futuro próximo.

Segundo a agência noticiosa, os sinais contraditórios do presidente norte-americano durante o fim-de-semana aumentaram a resistência do Pequim em chegar a um acordo antes de 2020, data das próximas eleições norte-americanas.

“O volte-face de Trump aumentou a desconfiança”, disse Tao Dong, vice-chairman para a China no Credit Suisse Private Banking, citado pela Bloomberg. “Isso torna uma resolução rápida praticamente impossível”, acrescentou.

No mercado petrolífero, o preço do ouro negro recupera depois da queda registada no final desta segunda-feira. Em Londres, o Brent sobe 0,46% para 58,39 dólares, enquanto nos Estados Unidos o Petróleo WTI ganha 0,71% para 54,02 dólares.