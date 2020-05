Apenas três países controlam mais de 80% das reservas globais de diamantes

Apenas três países controlam mais de três quartos das reservas mundiais de diamantes no mundo, apurou o estudo do Learnbonds.com.

De acordo com os dados colectados e calculados pela agência de notícias on-line, com sede em Londres, a Rússia, o Congo e o Botsuana combinados representam pelo menos 80,6% das reservas mundiais de diamantes.

A Rússia possui as maiores reservas, com 650 milhões de quilates de diamantes, representando cerca de 52% da capacidade global.

O Congo vem em segundo lugar, com 150 milhões de quilates ou 13% da contagem global, enquanto o Botsuana é o terceiro, com reservas que totalizam 90 milhões de quilates em diamantes. No total, as reservas globais de diamantes são de cerca de 1,1 bilhões de milhões de quilates.

A África do Sul e a Austrália também representam reservas notáveis de 54 e 39 milhões de quilates de diamantes, respectivamente, enquanto que os restantes países controlam reservas num total de 120 milhões de quilates.