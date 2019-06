ANPG e EXXONMOBIL assinam acordo que prolonga investimento no Bloco 15

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a operadora americana ExxonMobil acabam de assinar um acordo que prolonga a licença de produção no Bloco 15 até 31 de Dezembro de 2032.

O acordo foi assinado em Luanda, no âmbito da realização da conferência internacional Angola Oil&Gas, por Paulino Jerónimo, Presidente da ANPG, e por Andre Kostelnik,, Director Geral da Esso Angola e Lead Country Manager da ExxonMobil para os negócios em Angola.

O documento agora assinado vai posteriormente dar origem a uma adenda ao contrato de partilha de produção, que integrará no grupo empreiteiro a Sonangol P&P, com 10% de capital, e que prevê a produção adicional de 40 mil barris de petróleo/dia. Em simultâneo, irá gerar cerca de 1000 postos de trabalho locais em função da implementação de um novo programa de perfuração e da instalação de novas tecnologias que visam aumentar a capacidade das linhas de fluxo submarino existentes.

Recorde-se que a licença de produção anteriormente assinada era válida até 2026. A ExxonMobil, focada na rentabilidade da sua operação em Angola e com base no potencial conhecido do Bloco 15, propôs à concessionária nacional a extensão do contrato, com ganhos consideráveis para ambas as partes.

Para Paulino Jerónimo, Presidente da ANPG, esta assinatura representa um marco importante na história recente da Agência e do sector petrolífero angolano. “Com este acordo reafirmamos a estabilidade contratual como um dos valores que prezamos e que defendemos para o nosso mercado, reconhecemos o trabalho de excelência feito ao longo dos 25 anos pela ExxonMobil neste importante Bloco petrolífero do nosso país, e confirmamos perante todos os parceiros que já estamos a trabalhar em pleno no âmbito da nova legislação e do enquadramento aprovado pelo e para o sector. Isto porque as premissas e as condições do contrato agora assinado estão em perfeita sintonia com o desenvolvimento e produção de recursos adicionais em campos maduros _ um dos grandes objectivos da ANPG”.