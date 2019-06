ANPG, Chevron e Sonangol EP pretendem conhecer potencial do Bloco 34

Com a assinatura deste acordo, as partes comprometem-se a avaliar conjuntamente os dados geológicos, geofísicos, petrofísicos e outros, assim como diversas informações técnicas, com vista à potencial futura exploração deste activo pertencente ao sector petrolífero de Angola.

“Este estudo vem reforçar o nosso compromisso de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do sector petrolífero em Angola e representa o nosso primeiro interesse num bloco situado na bacia do Baixo Congo”, frisou o Director Geral da Chevron em Angola, Derek Magness.

Paulino Jerónimo, Presidente do Conselho de Administração da ANPG, sublinhou que “este acordo demonstra a forte parceria entre a República de Angola e a Chevron, e o compromisso de trabalharmos em conjunto para se conhecer melhor o potencial de exploração do país. Os resultados deste estudo respondem ao apelo do Presidente João Lourenço para mitigar o declínio da produção e para promover a diversificação da economia de Angola.”

Gaspar Martins, PCA da Sonangol E.P., por sua vez sublinha a “importância do trabalho em conjunto entre as três entidades, para se consumar o objectivo da diversificação e do aumento da produção de petróleo em Angola.”