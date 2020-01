ANPG assina acordos com petrolífera BP

O primeiro acordo tem como objectivo a aquisição de direitos de exploração do Bloco 18/15 e define o processo e os termos gerais para a posterior celebração de um contrato de serviços com risco (CSR) entre a ANPG e os parceiros do grupo empreiteiro do Bloco 18.

O Bloco, que já se encontra em produção, é operado pela BP e tem como parceiros a Sonangol Pesquisa e Produção e a Sonangol Sinopec International (SSI).

“Este é um acordo de princípios que nos permitirá voltar a ter um contrato e a consequente actividade de prospecção numa área com bastante potencial petrolífero e onde já temos algumas descobertas de petróleo”, afirmou o presidente da ANPG, Paulino Jerónimo.