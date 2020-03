Angola terá “nova recessão” em 2020, aponta economista

De acordo com o economista Francisco Paulo, o país enfrenta nova recessão porque o crescimento da economia continua a depender do crescimento do sector petrolífero.

A seu ver, uma abordagem do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM), lançado pelo Presidente João Lourenço, em 2019, ou o aumento da produção petrolífera para 1,6 milhões de barris/dia poderão inverter a actual situação.

A economia nacional “só vai crescer, se no mínimo, Angola produzir 1,6 milhões de barris/dia”, afirmou.