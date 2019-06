Angola tem um contingente de 22 triliões de pés cúbicos de gás natural por explorar

Angola tem um contingente de 22 triliões de pés cúbicos de gás natural ainda por explorar, dos quais 14 triliões de pés cúbicos estão localizados na Bacia do Kwanza e os oito na Bacia do Soyo, assegura o administrador executivo da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), Belarmino Chitangueleca, durante a Conferência sobre Petróleo e Gás que decorre desde ontem em Luanda.

Falando em exclusivo ao Mercado depois da mesa redonda sobre a “monetização do gás e os desafios do trading”, Belarmino Chitangueleca esclareceu que os 22 triliões de pés cúbicos correspondem apenas às antigas descobertas, sendo que, com a licitação de 55 novos blocos até 2022, há uma forte probabilidade de se fazerem novas descobertas e o contingente atingir níveis superiores.

O contingente de gás natural é formado pelo gás que foi descoberto pelos operadores ao longo dos trabalhos de prospecção mas não foi explorado porque não tinham a devida autorização.

Com a entrada em vigor da Lei 10/04 de 12 de Novembro de 2018- Lei das Actividades Petrolíferas, os operadores passaram a ter a autorização de explorar as descobertas de recursos que resultem das actividade de prospecção.