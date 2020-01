Angola regista quebra no valor da receita turística no terceiro trimestre de 2019

Mário Jacob Santos, que prestava declarações à agência noticiosa Angop à margem da cerimónia de cumprimentos de fim de ano, disse ainda preve que em 2020 as receitas dos mesmos serviços possam representar 0,09%

Nos últimos quatro anos, disse, o desenvolvimento do sector turístico sofreu com a influência negativa da desaceleração da economia a nível internacional, com reflexos de contracção na actividade económica, o aumento exponencial das taxas de inflação, degradação dos indicadores do sector fiscal e a redução significativa das reservas internacionais líquidas.

Essa situação, prosseguiu, fez com que as metas do sector preconizadas no Plano Nacional de Desenvolvimento (2013/2017) não fossem alcançadas, mas espera-se que no ano de 2020 o cenário mude, tendo em conta que a previsão de crescimento da economia no seu todo é de 5,8%.

A entrada de turistas em Angola teve um abrandamento significativo dada a crise económica e financeira que o país vive desde 2014, tendo o número médio registado ao longo dos últimos três anos sido de 215 mil, que compara com a meta de 512 mil turistas/ano inscrita no Plano Nacional de Desenvolvimento.