Angola recebe apoio da EITI

O Comité Global para a Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva (EITI) expressou o seu apoio à adesão de Angola à organização, que estabelece um padrão global para a governação transparente dos sectores extractivos.

De acordo com a organização, Angola vai demorar um período de seis a 18 meses para implementar as medidas exigidas pela elegibilidade de adesão. Entre as medidas que ainda precisam ser implementadas está um plano de trabalho coordenado com o sector extractivo e a sociedade civil para estabelecer os procedimentos para cada jurisdição. O plano de trabalho orçamentado deve também ligar

a reforma nacional de Angola e as prioridades de desenvolvimento com os objectivos de implementação da EITI.

Além disso, o país deve mapear e analisar divulgações, legislação e sistemas de relatórios existentes que podem facilitar a divulgação de acordos com o padrão da EITI.

O Governo angolano anunciou a intenção de aderir à EITI em Agosto, com esforços liderados pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e pela Comissão Nacional.

Fonte: Africa Oil & Power