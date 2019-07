Angola realiza concurso público para concessões nas áreas dos diamantes, ferro e fosfatos

O concurso prevê a licitação de duas concessões de diamantes nas províncias da Lunda Norte e Lunda Norte/Lunda Sul, uma de ferro, na província do Cuanza Norte, e duas de fosfatos, nas províncias de Cabinda e Zaire, informou ministro Diamantino de Azevedo.

Nos próximos tempos, segundo refere o titular da pasta, haverá igualmente um arranque da produção, exportação e comercialização de ouro e a avaliação do projecto de prospecção de terras raras do Longonjo, província do Huambo.