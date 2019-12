Angola na Conferência sobre desenvolvimento sustentável

Segundo uma nota de imprensa, o evento visa identificar estratégias para financiar as necessidades de desenvolvimento, garantindo a sustentabilidade da dívida, bem como a partilha de experiências dos diferentes actores económicos, a fim de encontrarem as melhores práticas.

A conferência será aberta pelo Presidente do Senegal, Macky Sall, estando previstas intervenções de outros Chefes de Estado e de Governos, da directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de responsáveis de agências das Nações Unidas. Prevêm-se, também, intervenções de membros do “Círculo de Economistas” e de ministros africanos e académicos.

Para amanhã está prevista a apresentação do mecanismo de monitoramento e avaliação do “Pacto de Dakar”, em África, enquanto locomotiva do crescimento global.

O “Pacto de Dakar” apresenta-se como um roteiro inovador para acelerar o crescimento de África em 6 por cento ao ano, como resultado de uma acção concertada de todos os actores envolvidos.

A conferência é uma iniciativa do Governo senegalês, da ONU e do FMI, apoiada pelo “Círculo de Economistas”, um fórum francês criado em 1992.