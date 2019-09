Angola mostra-se ao mercado privado no Qatar

Nesta perspectiva, o objectivo do governo é a “caça” do investimento de empresas catarenses para os diversos sectores da economia angolana, como transportes, saúde, ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, bem como outros projectos de desenvolvimento do país.

Sendo o Qatar uma nação com mais de dois milhões de habitantes e sede do próximo campeonato do mundo de futebol em 2022, com crescimento médio anual de 8,6%, Angola espera estabelecer intercâmbio que permita contribuir para as reformas em curso, nomeadamente a privatização de algumas empresas.

Nesta visita oficial cuja agenda está virada para a captação de investimento externo, João Lourenço “seleccionou” as reuniões com as mais altas autoridades políticas e económicas deste emirado para mostrar uma Angola capaz de abrir caminhos para novos negócios, assentes num ambiente que facilite a concretização da meta.

A economia do Qatar é extremamente dependente do petróleo explorado no país. O sector petrolífero compreende a mais de 70% do rendimento total do governo, mais de 60% do produto interno bruto e aproximadamente 85% do saldo total de exportação.

Segundo a instituição o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Qatar absorveu com sucesso os choques da queda dos preços internacionais do petróleo que se deram a partir de 2014 e do rompimento de algumas relações diplomáticas há dois anos com países vizinhos.

Dizer que na última visita ao Japão, o Presidente da República destacou as reformas em curso no país e disse que conta com o apoio do Banco Mundial na simplificação dos procedimentos e redução do tempo de diversos serviços públicos prestados ao sector privado.

Lembrar que o objectivo desse processo de privatizações é o de promover crescimento económico de Angola, fomentar o investimento privado e a oferta de empregos, de acordo com o governo, que anseia contribuir para o aumento da eficiência das empresas nacionais, levando a uma redução gradual dos custos de produção e a prática de preços mais competitivos.