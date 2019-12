Angola introduz código de barras para a produção nacional em 2020

O secretário de Estado, que falava na 3ª Assembleia-Geral Ordinária da Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA) que culminou com a eleição dos seus novos órgãos sociais, considerou que a introdução desse instrumento vai resolver, em grande medida, os problemas com que a comunidade empresarial se depara.

A introdução do código de barras, segundo Sérgio Santos, deve ocorrer sob a liderança da CCIA, na qualidade de instituição com legitimidade para tratar da matéria, pelo que lançou aos novos corpos gerentes da associação o desafio de se empenharem na materialização do projecto.

Lembrou que, a nível mundial, o código de barras é criado pelo Global Standard Adwane, que representa uma associação e organização sem fins lucrativos, “daí a necessidade de os passos serem dados por uma associação empresarial do país”, esclareceu.