Angola gasta 235 milhões USD com compra de vestuário em 2019

Ivan do Prado, que prestava informações ao Presidente da República, João Lourenço, durante a visita à fábrica Nova Textang II, com a recuperação das três principais fábricas do país (Satec, África Têxtil e Textang II), as empresas privadas têxteis têm condições para produzir 20 milhões de peças de roupa/ano.

A Nova Textang II tem uma capacidade de produção mensal de 250 mil metros lineares de tecido, resultado de um investimento de 251 milhões de dólares, usados na recuperação das suas infra-estruturas e maquinaria.

A fábrica fez parte do pacote de recuperação das três principais unidades têxteis do país, iniciativa que contou com um financiamento japonês na ordem de 1,2 mil milhões de dólares.