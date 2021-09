Angola exporta 1.662 toneladas de café

Angola exportou pelo menos 1.662 toneladas de café na campanha agrícola de 2020, o que representa 27,47% da produção, segundo dados do Instituto Nacional do Café (INCA).

O INCA controla 11 entidades que se dedicam ao cultivo do café com destaque para as empresas Agrolíder, Vissolela, MCA-Agro, Boa Esperança e Topoagro, de acordo com Bonifácio Francisco, director-geral. “As províncias do Uíge e Cuanza-Sul foram os maiores produtores com 45,67% e 41,33% respectivamente”.

Os dados do INCA (órgão adstrito ao Ministério da Agricultura e Pescas) indicam que Portugal, Espanha e Líbano foram os principais destinos do café produzido em Angola.

Angola produziu pelo menos 6.050 toneladas durante a campanha agrícola 2020 e estima-se que em 2021, segundo o director-geral do INCA, a safra atinja as 5.300 toneladas de café, uma quebra na produção cafeícola no País na ordem dos 12,4%.

Bonifácio Francisco também disse que há intenção de se produzir mais de 400 milhões de mudas de ceifeiro arábica e robusta, o que vai facilitar o aumento de áreas cultivo.

Uma tonelada de café no mercado internacional está acima dos 2 mil USD, sendo que o saco de 60 quilogramas custa pelo menos 125,76 USD, esclareceu o director-geral do UNCA, numa breve abordagem sobre o preço deste grão (de que Angola já foi um dos maiores produtores do mundo).

"Neste preciso momento, o INCA tem sob seu controlo cerca de 16.047 produtores de café que atendem aproximadamente 43.600 hectares de cafezal nas 10 províncias. Estas pequenas e médias explorações familiares tradicionais constituem mais de 90% dos produtores”, em declarações ao Jornal de Angola.