Angola explora oportunidades de negócios na 12ª Cimeira EUA-África

Sob o lema “ Avançando uma Resiliente e Sustentável Parceria EUA-África”, a cimeira é uma iniciativa do Conselho Empresarial para África (CCA) em parceria com o Governo de Moçambique e vai reunir líderes empresariais e governamentais.

O fórum serve de plataforma para representantes do sector privado e de governos dos EUA e de países africanos, para participar em sectores-chave, como o agro-negócio, energia, saúde, infra-estrutura, facilitação do comércio, TIC e finanças.

Explorar novas oportunidades de negócios e conhecer potenciais parceiros de negócios, defender as políticas efectivas de comércio e investimento entre EUA e África, constam igualmente dos objectivos do encontro.

Tendo em conta as iniciativas para o fomento das exportações e o desenvolvimento de acções tendentes à melhoria do ambiente de negócio, para que atraia o Investimento Directo Estrangeiro (IDE), a delegação angolana considera oportuna a realização do evento, no âmbito da diplomacia económica que o Executivo está a desenvolver.

Integram também a delegação angolana para este evento, o secretário de Estado da Indústria, Ivan do Prado, da Agricultura, Carlos Bittencourt e técnicos de departamentos ministeriais, da AIPEX e empresários nacionais.

A expectativa em torno desta edição do fórum é congregar mais de mil e 500 participantes de todo o continente, dos sectores públicos, privados e da sociedade civil.

A Cimeira Estados Unidos da América-África é uma reunião de cúpula multilateral, iniciada em 2014, em Washington, Estados Unidos, com a participação de diversos líderes, entre chefes de Estado e de Governo de 50 países africanos.