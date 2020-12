“Angola está aberta ao Investimento Directo Estrangeiro das empresas indianas”

A diplomata, citada num comunicado do Conselho de Exportação e Promoção de Pedras preciosas e Jóias da Índia (GJEPC), pede foco ao facto de Angola querer deixar a excessiva dependência às exportações de petróleo e pretender diversificar o produto de exportação para outros segmentos.

"Angola é o terceiro maior produtor de diamantes em África e só explorou 40 % do território rico em diamantes dentro do país, mas tem tido dificuldade em atrair investimento estrangeiro”, lê-se no comunicado.

Para o administrador Executivo da Empresa Nacional de Comércio de Diamantes de Angola "Sodiam”, os diamantes são uma importante fonte de rendimento para o país e com as novas modalidades de política diamantífera, é objectivo fazerem-se vendas através de sites, concursos e outras vias em mercados reconhecidos.

Foi nessa base que o Conselho de Exportação e Promoção de Pedras Preciosas e Jóias da Índia (GJEPC) e a Câmara de Comércio Indústria Angola - Índia organizaram, recentemente, por videoconferência, a "India Global Connect”.