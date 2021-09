Angola e Eni anunciam início da produção de petróleo em Cabaça Norte

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola (ANPG) e a petrolífera italiana Eni anunciaram hoje o arranque da produção em Cabaça Norte, aumentando a produção nacional em 15 mil barris de petróleo por dia.

“O desenvolvimento de Cabaça Norte, no Bloco 15/06, com um pico de produção previsto na ordem dos 15 mil barris de óleo por dia, vai aumentar e sustentar o ‘plateau’ da Armada Olombendo, uma FPSO (unidade móvel flutuante) de descarga e queima processual zero, com uma capacidade global de 100 mil barris de óleo por dia”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

No texto, o regulador do petróleo escreveu que “o arranque de Cabaça Norte é mais um exemplo de como a Eni Angola e os seus parceiros, sob a égide da ANPG, continuam a criar valor no Bloco 15/06 através da sua estratégia de exploração de infraestruturas, gerando uma linha de ligações submarinas eficazes e maximizando a utilização das instalações existentes na área de forma sustentável”.

Este é o segundo anúncio de início de produção feito pela Eni Angola em 2021, depois de ter antecipado a produção do campo Cuica, em Julho, lê-se ainda na nota, que espera ainda para este ano o anúncio da produção de Ndungu, na área ocidental deste bloco.

O Bloco 15/06 é operado pela Eni Angola com uma quota-parte de 36,84%. A Sonangol Pesquisa & Produção (36,84%) e a SSI Fifteen Limited (26,32%) compõem o restante grupo empreiteiro.

A Eni Angola é igualmente a operadora dos blocos de exploração Cabinda Norte e Cabinda Centro, bem como do Novo Consórcio de Gás (NGC), e tem também outras participações noutros blocos.