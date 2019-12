Angola e Emirados Árabes assinam acordo para expansão do Aeroporto 4 de Fevereiro

De acordo com a informação disponibilizada no portal do Governo, o instrumento prevê a concepção do projeto de reabilitação e modernização do aeroporto de Luanda, bem como futuros investimentos em infraestruturas que permitam acelerar a atividade económica.

As obras, que vão decorrer num prazo de 18 a 24 meses, contemplam o aumento do espaço do terminal, com realce para o espaço de ‘check-in’, acomodação dos passageiros, salas de espera, escritórios para as diferentes companhias, área de estacionamento e melhoria do perímetro de segurança.

Em Junho, o ministro revelou que as obras de remodelação e expansão do Aeroporto 4 de Fevereiro iam iniciar-se a partir de 2020 e teriam um custo estimado de 300 milhões USD.