Angola é dos mais excitantes mercados mundiais - CEA

“Graças ao tamanho do mercado, às imensas perspectivas e às reformas feitas pelo Presidente João Lourenço e o seu Governo, Angola é não só a nível africano, mas também a nível mundial, um dos mais excitantes mercados de petróleo e gás”, disse Sergio Pugliese.

Num comunicado da CEA, divulgado na véspera do início do ‘roadshow’ para apresentação de novos blocos em licitação até ao final do ano, nas bacias do Namibe e Benguela, o responsável afirmou que se tem assistido “a uma mudança sísmica positiva na maneira como os negócios estão a ser conduzidos no sector petrolífero em Angola” e elogiou a prestação do Governo nesta área.

“A política de porta aberta e orientada para os resultados levada a cabo pelo ministro dos Recursos Naturais e Petróleo, juntamente com os novos reguladores do sector, desencadeou não apenas mais perfuração de poços e actividade do que nos últimos anos, mas também um optimismo que a indústria está, lentamente mas solidamente, de regresso a níveis de actividade anteriores a 2014”, disse o responsável, citado no comunicado.

Dizer que Angola será um dos países em destaque na Conferência Africana do Petróleo e Gás, que decorre de 9 a 11 de Outubro na Cidade do Cabo (África do Sul), tendo os organizadores reservado “um abrangente programa” sobre o país, que inclui um painel de debate, um discurso de um ministro, um pavilhão dedicado ao país e o lançamento do relatório ‘Africa Energy Series – Angola 2019’.