Angola é a quinta maior economia da África subsaariana

De acordo com a edição de Março do relatório da consultora FocusEconomics, o País terá este ano um Produto Interno Bruto (PIB) de 72 mil milhões de dólares, o que compara com os 106 mil milhões do Quénia e os 121 mil milhões de dólares estimados para a Etiópia, que ainda assim ficam distantes dos 535 mil milhões da Nigéria e dos 363 mil milhões de dólares da África do Sul.

No ano passado, de acordo com os dados apresentados pela FocusEconomics, Angola já tinha sido ultrapassada pelo Quénia, que avançou o PIB para 96,7 mil milhões de dólares, o que comparava com os 85,8 mil milhões de Angola em 2019.

“A economia angolana parece ter continuado presa em recessão no último trimestre do ano passado, depois de ter contraído ao ritmo mais rápido no ano durante o terceiro trimestre”, lê-se no relatório, esclarece a Lusa.