Angola corta 348 mil barris na produção de petróleo

A medida baseia-se no acordo alcançado à madrugada desta sexta-feira, pelos países da OPEP e não OPEP em reduzir 10 milhões de barris da produção mundial, para equilibrar a oferta e aumentar os preços.

O corte na produção será de 23% para todos os Estados signatários do acordo tem como referência o histórico diário de Outubro de 2018, altura em que Angola tinha uma produção diária de um milhão e 528 mil barris, o que implicará uma redução para um milhão e 180 mil barris/dia.



A base de corte dos maiores produtores mundiais Rússia é Arábia Saudita vai incidir sobre a produção de 11 milhões de barris/dia. Nos termos do acordo, esse corte de 10 milhões de barris por dia, que começa a vigorar a partir de 1 de Maio de 2020, terá um período inicial de dois meses, que termina em 30 de Junho de 2020.



No período subsequente de 6 meses, de 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, o ajuste total acordado será de oito milhões de barris por dia, que será seguido por um outro ajuste de seis milhões de barris por dia, durante o período de 16 meses, isto é, de 1 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2022.



Na reunião extraordinária realizada via vídeo conferência, devido aos estragos que o Covid-19 está a causar à economia mundial, sobretudo na indústria petrolífera, os Estados membros reafirmaram o compromisso de alcançar um mercado petrolífero sustentável e estável.

Apesar do acordo alcançado para redução da produção a escala global, o pessimismo continua a minar o mercado hoje (sexta-feira) e o crude continua a negociar em terreno negativo no intervalo do 31 dólares.

A Reunião contou também com a participação de produtores como os Estados Unidos e Noruega e reuniram-se virtualmente, nesta quinta-feira, 9, para discutir cortes de produção para equilibrar os preços da commodity.



Os ministros de Energia do grupo dos 20 países mais industrializados (G20) realizarão uma teleconferência nesta sexta-feira para discutir como garantir “a estabilidade do mercado.”



Diante da queda da demanda global, decorrente da pandemia do novo coronavírus, os grandes produtores do cartel, encabeçados pela Arábia Saudita, não conseguiram chegar a um acordo sobre novos cortes de oferta no início de Março, o que causou um colapso dos preços.



O cenário não tem precedentes na história. Quando a demanda recuava, os membros da OPEP se reuniam para equilibrar os preços. Em momentos de excesso de oferta, como aconteceu na última década com o avanço do petróleo de xisto nos Estados Unidos, o cartel também se movimentava para equilibrar o mercado.



Agora, a expectativa é que os preços voltem a caminhar para um nível mais confortável para os produtores.

Somente com a possibilidade de uma reunião positiva, os preços do Brent subiram quase 10% na quinta-feira, para 36 dólares.

Actualmente, os Estados Unidos produzem cerca de 15 milhões de bpd, seguido da Arábia Saudita (12 milhões) e pela Rússia (10 milhões).