Angola aberta para investimento estrangeiro

Perante responsáveis máximos da Câmara de Comércio e Indústria do Qatar e também da Associação Empresarial desta nação rica em petróleo e gás natural, o Presidente da República explicou para a plateia as razões da sua visita oficial a Doha e fez diagnóstico da situação actual do ambiente de negócios no país.

De acordo com o estadista “fazer negócios hoje em Angola é bem diferente de há dois anos”, pois “há mais incentivos e garantias” para o sucesso de quem deseja investir num país cujo clima favorece e está geograficamente “muito bem posicionado”.

João Lourenço ouviu as preocupações das duas mais importantes instituições empresariais do “pequeno gigante”, hoje considerada a nação mais rica do mundo por conta de investimentos em diversos ramos da sua economia, mas a que se repetiu era o receio de arriscar no desconhecido.

Os homens de negócios do Qatar questionaram como funcionam as políticas cambiais e os incentivos para aqueles apostadores disponíveis em ajudar Angola a crescer. Depois das explicações, a classe empresarial “aprovou” o gesto e prontificou-se a fazer parte desta etapa rumo a um país novo e com tudo para ser próspero.

As áreas de infra-estruturas, gestão aeroportuária, tecnologias, engenharia, construção civil, logística, distribuição, catering, consultoria, agropecuária, energia e águas, além do petróleo e gás, despertaram mais atenção do núcleo forte da economia do Qatar.