ANACOM aprova fim dos incrementos mais baixos para acelerar processo

A autoridade reguladora em Portugal das comunicações (ANACOM) aprovou hoje uma nova alteração às regras do leilão, com o objectivo de inibir a utilização dos incrementos de valor mais baixo, de 1% e 3%, que os licitantes podem utilizar, para permitir acelerar o processo”, indicou, em comunicado, o regulador, notando que a decisão não tem efeitos retroactivos.

Em 12 de agosto, a ANACOM comunicou o início do novo procedimento de alteração do regulamento do leilão 5G (quinta geração das redes móveis).

Esta decisão tem por objectivo acelerar o processo, cujo prolongamento excessivo é “fortemente lesivo” para os interesses de Portugal, uma vez que até aqui se verificou a “utilização sucessiva e reiterada da licitação” com os incrementos mais baixos, explica.

O regulador das comunicações já tinha reduzido a duração de cada ronda, permitindo aumentar para 12 o número diário.

O projecto de regulamento da ANACOM é submetido a consulta pública durante cinco dias úteis.